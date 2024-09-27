Светила в гармоничном аспекте: как лучше провести 27 сентября

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 32 0

День выдастся очень насыщенным и красочным.

Светила в гармоничном аспекте: как лучше провести 27 сентября

Фото: 5-tv.ru

Последний рабочий день недели обещает стать очень насыщенным — 27 сентября принесет много красок и впечатлений. Сегодня светила находятся в гармоничном аспекте. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

С раннего утра до 11:00 по московскому времени период, подходящий для всех начинаний. Не бойтесь попробовать новое, знакомиться с интересными людьми и узнавать то, что давно хотели для себя открыть. Принарядитесь, продемонстрируйте свои сильные стороны — также может потребоваться принять важное решение.

А с 11:00 до 12:00 Луна и Венера пройдут фазу напряженности. Покажутся сложными выяснения отношений, будет затруднительно разобраться в собственных чувствах и ощущениях.

«Но уже с 12 часов и до конца суток мы снова заряжены оптимизмом и готовы на нечто „правильное“, одобряемое другими. Делаем то, что прибавляет „очков“ и помогает увеличить влияние: планируем мастер-классы, запуск рекламных кампаний, встречи с уважаемыми и известными людьми, посещение публичных мероприятий», — посоветовала астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп для всех знаков зодиака на 27 сентября. Что сегодня ожидать от звезд?

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Светила в гармоничном аспекте: как лучше провести 27 сентября

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