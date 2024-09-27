Управляйте своими эмоциями: прогноз Таро на неделю с 30 сентября по 6 октября
Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.
Фото, видео: 5-tv.ru
Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.
Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 30 сентября по 6 октября.
Основная энергия недели (Карта Таро — Королева Кубков)
На этой неделе важно управлять своими эмоциями и проявлять терпение. Даже если внутри вас накопилось много невысказанного, постарайтесь контролировать и сдерживать себя.
Этот период будет нестабильным и эмоциональным — нас ждут подъемы и падения. Карта рекомендует накапливать энергию, а не растрачивать ее, так как скоро она пригодится.
Прогноз финансов недели (Карта Таро — Пятерка Жезлов)
Пятерка Жезлов — карта движения и действия, внутренней борьбы. Возможны разбирательства, связанные с финансами. Придется доказывать свою точку зрения в коллективе.
Карта также сулит раздор. Не стоит что-то доказывать с пеной у рта — лучше запастись терпением.
Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Восьмерка Кубков)
Восьмерка Кубков — карта внутреннего поиска. Будет возможность покопаться внутри себя, поставить цели, достать глубинные моменты.
Кто-то выберет новый путь в отношениях, а кто-то найдет нового партнера. Другие же захотят уединиться и покопаться в себе.
Совет на неделю (Карта Таро — Рыцарь Кубков)
На этой неделе у многих будет нестабильный эмоциональный фон. Также возможны любовные порывы и ощущение восторга. Если мы находимся в состоянии любовного порыва, то к нам приходит изобилие и поток энергии. Карта также советует сделать некую перезагрузку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал китайский гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября.
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