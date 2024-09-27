Умерла актриса Мэгги Смит из «Гарри Поттера»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 627 0

Знаменитость ушла из жизни сегодня рано утром.

Умерла актриса Мэгги Смит из «Гарри Поттера»

Фото: Кадр из х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II ». реж Дэвид Йейтс, 2011г.

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Умерла актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Минервы МакГонагалл в «Гарри Поттере». Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на сыновей знаменитости.

«С большой грустью мы вынуждены объявить о смерти дамы Мэгги Смит», — сообщили наследники актрисы.

Мэгги Смит скончалась в больнице сегодня рано утром, в пятницу 27 сентября.

Актриса родилась 28 декабря 1934 года в пригороде Лондона Илфорде в семье профессора Оксфордского университета и секретарши. Училась в Оксфордской средней школе, откуда ушла в 16 лет, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре.

На его сцене в 17 лет дебютировала в роли Виолы в «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира. В 1959 году стала актрисой театра Old Viс, репертуар которого состоит из шекспировских произведений.

Первую роль в кино Смит сыграла в 1958 году, всего в ее фильмографии около 90 картин. В числе самых известных — «Расцвет мисс Джин Броди» (1970) и «Калифорнийский отель» (1979), за которые она удостоилась «Оскара». Всего она шесть раз номинировалась на престижную кинопремию.

Также Смит семь раз становилась лауреатом премии BAFTA, пять раз — обладателем премии Гильдии киноактеров США, четыре раза — лауреатом премии «Эмми», трижды удостаивалась «Золотого глобуса».

Широкую мировую известность актрисе принесла роль Минервы Макгонагалл в фильмах про Гарри Поттера.
Еще в 1988 году у Смит диагностировали диффузный токсический зоб, после чего она прошла курс химиотерапии и перенесла хирургическую операцию.

В 2007 году, во время съемок шестой части «Гарри Поттера», у актрисы выявили рак груди. Несмотря на это, Смит не прервала работу в картине.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти заслуженного артиста РФ Романа Мадянова на 63-м году жизни.

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