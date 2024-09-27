Среди погибших при взрыве АЗС в Махачкале есть ребенок

Четыре человека погибли при взрыве АЗС в Махачкале. Предварительно, среди них есть ребенок. Об этом 5-tv.ru сообщил владелец диагностического центра Daf service, который расположен рядом со взорвавшейся заправкой.

«Буквально сейчас четыре тела было, пожар тут. Это я от медиков услышал минуту назад. Один ребенок. Пожарные ищут, как найти подход к горящему зданию», — рассказал собеседник.

По его словам, от взрывной волны окна и двери повыбивало, в том числе, и в здании Daf service.

Взрыв на заправке в Махачкале прогремел около 18 часов вечера при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. Взрывная волна также повредила здания молебной и столовой, расположенных рядом с заправкой.

На месте происшествия находятся все экстренные службы.

Также известно о наличии пострадавших — их госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав подтвердил информацию о четырех погибших при взрыве на заправке в Махачкале.