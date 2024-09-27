АЗС после взрыва в Махачкале полностью разрушено, горит техстанция

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 13 0

Спасатели находятся на месте ЧП.

АЗС после взрыва в Махачкале полностью разрушено, горит техстанция

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Пожар на взорвавшейся автозаправочной станции в Махачкале распространился на площади полтысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Прямо сейчас огнем охвачены техстанция и столовая. Здание АЗС полностью разрушено, отметили в ведомстве. Повреждены две легковушки и грузовик.

На месте работает четыре пожарных расчета, еще пять — следуют на место.

«По предварительной информации, пострадали восемь человек, из них пятеро погибли», — сообщили в МЧС РФ.

По предварительной информации 5-tv.ru, среди погибших есть ребенок.

Взрыв на заправке в Махачкале прогремел около 18 часов вечера 27 сентября при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. Взрывная волна также повредила здания молебной и столовой, расположенных рядом с заправкой.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит на месте взрыва АЗС в Махачкале.

 

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