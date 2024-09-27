АЗС после взрыва в Махачкале полностью разрушено, горит техстанция
Спасатели находятся на месте ЧП.
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Пожар на взорвавшейся автозаправочной станции в Махачкале распространился на площади полтысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Прямо сейчас огнем охвачены техстанция и столовая. Здание АЗС полностью разрушено, отметили в ведомстве. Повреждены две легковушки и грузовик.
На месте работает четыре пожарных расчета, еще пять — следуют на место.
«По предварительной информации, пострадали восемь человек, из них пятеро погибли», — сообщили в МЧС РФ.
По предварительной информации 5-tv.ru, среди погибших есть ребенок.
Взрыв на заправке в Махачкале прогремел около 18 часов вечера 27 сентября при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. Взрывная волна также повредила здания молебной и столовой, расположенных рядом с заправкой.
По факту произошедшего возбуждено дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит на месте взрыва АЗС в Махачкале.
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