Очевидцы спасают пострадавших: что происходит на месте взрыва АЗС в Махачкале

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 210 0

На месте взрыва на АЗС в Махачкале очевидцы спасают пострадавших

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

ЧП случилось на выезде из столицы Дагестана в сторону Нового Хушета.

Очевидцы до приезда экстренных служб бросились спасать пострадавших при взрыве автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как люди на руках относят раненых в машины скорой помощи. Также видны автомобили пожарных и полиции, которые спешат к месту ЧП.

Как сообщил источник 5-tv.ru, в результате происшествия четыре человека погибли, среди них, предварительно, ребенок. Также известно о наличии пострадавших. Их госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу.

По предварительным данным, взрыв произошел на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. На месте разрушенной заправки до сих пор полыхает пламя.

Ранее 5-tv.ru показал кадры последствий взрыва АЗС в Махачкале.

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