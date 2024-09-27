Очевидцы спасают пострадавших: что происходит на месте взрыва АЗС в Махачкале
На месте взрыва на АЗС в Махачкале очевидцы спасают пострадавших
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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ЧП случилось на выезде из столицы Дагестана в сторону Нового Хушета.
Очевидцы до приезда экстренных служб бросились спасать пострадавших при взрыве автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, как люди на руках относят раненых в машины скорой помощи. Также видны автомобили пожарных и полиции, которые спешат к месту ЧП.
Как сообщил источник 5-tv.ru, в результате происшествия четыре человека погибли, среди них, предварительно, ребенок. Также известно о наличии пострадавших. Их госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу.
По предварительным данным, взрыв произошел на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. На месте разрушенной заправки до сих пор полыхает пламя.
Ранее 5-tv.ru показал кадры последствий взрыва АЗС в Махачкале.
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