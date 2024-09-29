Новая ядерная доктрина России подает Западу прямой сигнал

Именно Вашингтон сломал прежде действующий механизм сдерживания военной агрессии.

Россия меняет свою ядерную доктрину. Выступление президента на Совете безопасности стало ушатом холодной воды для западных спонсоров киевского режима.

Они-то собрались в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН обсудить, как будут снабдить Киев дальнобойными ракетами для ударов вглубь России, но предупреждение из Москвы поставило крест на этих намерениях. Слова российского президента заставили их задуматься о последствиях. И вспомнить такие неудобные для западного уха слова как «Ярс», «Булава», «Тополь-М», «Сармат» с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», против которого бессильны все ныне существующие системы ПВО.

Новая доктрина предусматривает, что агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерного мы будем рассматривать, как их совместное нападение.

То есть отсидеться за спинами киевских формирований не получится ни на Капитолийском холме, ни на туманном Альбионе. За агрессивные действия цепного пса всегда отвечает его хозяин.

У нас боеголовок больше, чем у всех стран НАТО вместе взятых. Ненамного, но и этого хватит с лихвой, чтобы несколько раз уничтожить друг друга. По пять с половиной тысяч штук с каждой стороны. Россия и США обладают равной сокрушительной силой, этот паритет сохраняется уже полвека с середины 1970-х, но, понимая это, Штаты постоянно ищут обходные пути, возводя систему ПРО вне своих границ, размещая ракеты в Европе и Тихом океане.

Идея передать «дальнобой» Киеву еще один шаг в этом направлении, но шаг, который может стать последним. По ту сторону Атлантики к предупреждению вроде бы прислушались, Зеленский возвращается из США без официального разрешения на новые ракеты. Вы точно все поняли? Спросил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий у западных политиков.

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сказал Владимир Путин

Российский президент формулирует соразмерный ответ на все новые витки эскалации, которые упорно раскручивали на Западе.

США и их главные сателлиты Британия, Франция и Германия заигрались в опасную игру, то обещая, что западных танков на Украине не будет, но вот они… горят, то притворно сомневаясь в целесообразности передачи ВСУ крылатых ракет, но вот — одна поставка за другой.

В западных столицах искренне верили, что могут повышать ставки до бесконечности. Но эту ставку им уже не перебить. На заседании Совбеза Владимир Путин меняет сами правила игры, обновляя российскую ядерную доктрину.

«Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин.

В заключительных словах — ключевое новшество. Ядерный ответ теперь последует за любой массированной попыткой ударить по стратегическим объектам России, по нашей инфраструктуре. И не важно, из какого оружия. Предостережение, адресованное не столько главарям киевского режима, которые вновь и вновь требуют разрешить им пускать дальнобойные ракеты вглубь нашей страны, сколько их апологетам на Западе.

Отрицатели «красных линий» на этой неделе сконцентрировались в Нью-Йорке. На Генассамблее ООН звучали либо воинствующе бессмысленно.

«Россия пытается вернуть нас в мир прошлого, мир империализма. Великобритания остается самым стойким союзником Украины», — говорит министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Либо просто растерянно. От вопросов «Известий» об изменении ядерного баланса сил глава польского МИДа заспешил на выход.

— Что вы думаете о новой ядерной доктрине, которая была предложена только что? — спросил корреспондент.

— Я еще с ней не ознакомился, — кратко ответил Радослав Сикорский.

— А что насчет действий Запада? Можете сказать что-то по этому поводу? — продолжил спрашивать журналист.

— Это Россия распространяет агрессию, — ответил министр иностранных дел Польши.

По сумбурности ответов можно подумать, что задумались.

Завернутый в узел пистолет — знаменитый ООНовский символ сопротивления насилию — сейчас выглядит больше как насмешка. Ведь новые витки эскалации, которые раскручивает Запад, часто пытаются легитимизировать именно здесь.

В самой ООН это, кажется, понимают. Иначе зачем генсек организации передвигается по штаб-квартире с такой скоростью, пока его охрана блокирует камеры.

Важнейший мировой политический институт откровенно забалтывают. Вместо действий — вечные озабоченности, вместо диалога о мире, апелляции к войне. Яркий пример — трендсеттер западной риторики, США.

В своем последнем выступлении с высокой трибуны ООН Байден ничего конструктивного не предлагает, только вновь призывает к эскалации.

«Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», — говорит президент США Джо Байден

Из 193 стран-участниц ООН 30 сходу поддерживают декларацию Группы Семи о продолжении войны с Россией ради «справедливого мира».

В понимании агрессивного меньшинства «справедливый мир» — тот, в котором Россия стерта с карты Земли. И даже изменение ядерной доктрины, кажется, остудило не всех.

«Многие действия коллективного Запада сейчас говорят о том, что Запад готовится к ядерной войне, по крайней мере, к ограниченной ядерной войне. Ну, они считают, что война будет ограниченная, что она будет только на территории европейского континента. И США, и Великобританию она не затронет. А что будет с европейцами? В общем-то, на это американцам наплевать», — комментирует ситуацию военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

А значит, подтверждается тезис: решение России о смене ядерной парадигмы не просто оправданное и своевременное, четко выверенное, как и сказал Владимир Путин. Причем сигналы Западу он посылал долго и последовательно.

На Петербургском экономическом форуме на прямой вопрос модератора Сергея Караганова о необходимости обновления доктрины Путин отвечает:

— Эта доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину.

Сам научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, который не раз высказывался на тему, оценивает изменения как неизбежный и предельно логичный шаг.

«Главное в том, что сейчас происходит, это Россия должна доказать свою готовность применить, в крайнем случае, ядерное оружие. И убедить в этом наших западных противников, которые обнаглели», — заявляет ученый.

Механизм ядерного сдерживания был запрограммирован так, чтобы исключить прямую агрессию одной великой державы против другой. Десятилетиями он работал: СССР и США состязались в прокси-войнах, но никогда лично. С конфликтом на Украине Вашингтон эту систему сломал. И, кажется, перестал бояться опустошающего ответа.

Об этом Владимир Путин говорил во Вьетнаме, в июне этого года, предупреждая в очередной раз.

«Мы и сейчас думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине, в стратегии можно было бы поменять. И связано это вот с чем. Это связано в тем, что появляются новые, во всяком случае, мы знаем, что вероятный противник над этим работает, элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия», — говорил президент.

Чтобы осознать лучше, достаточно просто пересмотреть еще одно предупреждение Путина. Прямым текстом, без намеков о применении: западных ракет по российской территории.

«Если решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — говорил Путин.

Итак, решения приняты. И даже сейчас Россия ведет более честную и открытую политику, без подмены понятий и экивоков, четко очерчивая условия ядерного ответа, который наглядно подкреплен мощью российской ядерной триады. Ее, кстати, только что пополнили две новые подлодки четвертого поколения.