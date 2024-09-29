«Посылает надежду»: Орнелла Мути заявила о способности кино изменить мир

Звезда на фестивале «КиноБраво» призналась в любви России и оценила фильмы, которые делают здесь.

Кино способно изменить мир и даже иногда является его отражением. Об этом заявила итальянская актриса Орнелла Мути в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на международном фестивале «КиноБраво», который проходит в Сочи.

«Иногда да, — ответила она на вопрос, является ли кино отражением мира. — Конечно, это может быть еще и таким посланием для того, чтобы измениться».

В беседе с журналистами на мероприятии Мути подчеркнула, что кинематографический фестиваль — очень важная вещь. Это искусство нуждается в огромной поддержке публики.

«Не то, чтобы кино меняет мир. Конечно, возможно, оно могло бы изменить, потому что кино может посылать нам сообщения, мысли, мечты, надежду, радость, веселье, расслабление», — сказала актриса.

Вместе с тем Мути заявила, что в России создают замечательные, красивые фильмы. Сама она видела российские картины, но какие именно актриса назвать не смогла, оправдавшись короткой памятью. Тем не менее Мути призналась в любви России. Помимо этого, она рассказала, что смотрит разные фильмы, но очень ей нравятся фантазийный картины.

Кроме того, Орнелла Мути рассказала о своих отношениях с дочерью Софией. Актриса родила ее, когда была очень молода, поэтому росла вместе с ней.

«Мы с ней прямо с детства такие, как две подружки, которые могут все, что угодно рассказать (друг другу. — Прим. ред.)», — поделилась актриса.

Известно, что звезда итальянского кино Орнелла Мути имеет тесные связи с Россией. Бабушка звезды родом из Петербурга, а мама жила в советской Эстонии. Орнелла не раз говорила, что у ее матери «абсолютно русская душа». И у самой актрисы «русская культура вызывает во мне очень глубокие чувства». Она активно изучает язык с преподавателем, но из-за занятости не получается проводить занятия слишком часто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прилетевшая в Россию Орнелла Мути потеряла багаж в аэропорту Стамбула. Звездная гостья совершила пересадку в Турции, где, вероятнее всего, и могли пропасть ее вещи.