В Петербурге подросток получил травму головы на турнире по единоборствам

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 31 0

Его госпитализировали с соревнования в тяжелом состоянии.

В Петербурге подросток получил травму головы на турнире по единоборствам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Подросток получил тяжелую травму головы во время турнира по единоборствам в Санкт-Петербурге. Произошло это в субботу, 28 сентября. Об инциденте рассказал источник 5-tv.ru.

«Во время боя 17-летний подросток упал головой вниз», — сказал собеседник.

Юного спортсмена госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Подробности инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции девушка навсегда потеряла слух из-за взрыва новых наушников. В ответ на жалобу работники технической службы производителя только предложили заменить устройство на новое. Но это было уже неактуально.

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