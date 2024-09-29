В Петербурге подросток получил травму головы на турнире по единоборствам

Подросток получил тяжелую травму головы во время турнира по единоборствам в Санкт-Петербурге. Произошло это в субботу, 28 сентября. Об инциденте рассказал источник 5-tv.ru.

«Во время боя 17-летний подросток упал головой вниз», — сказал собеседник.

Юного спортсмена госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Подробности инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции девушка навсегда потеряла слух из-за взрыва новых наушников. В ответ на жалобу работники технической службы производителя только предложили заменить устройство на новое. Но это было уже неактуально.