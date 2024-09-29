Звезда «Ван Хельсинга» обвинила массажиста в сексуальных домогательствах

Кейт Бекинсейл отказалась платить за сеанс, хотя ранее положительно отзывалась о процедурах.

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл обвинила массажиста, который проводил с ней психосоматические практики, в сексуальном насилии. Об этом сам специалист Ник Абрамович рассказал в беседе с Page Six.

Знаменитость пришла на сеанс к «целителю травм» в начале августа. И, по словам массажиста, осталась довольна, после чего записалась на повторный прием. Стоимость курса из трех сеансов составила 2700 долларов. Но на последний сеанс Кейт так и не пришла, при этом не оплатив счет. Тогда Абрамович выставил фото актрисы в своем блоге и рассказал о ее долге.

«Когда Кейт Бекинсейл должна вам почти 3000 долларов за массаж», — написал он.

Вскоре адвокат артистки Марти Сингер сообщила массажисту, что актриса обвинила его в сексуальном насилии. Абрамович объяснил, что процедура состояла из «интенсивного и эмоционального» массажа с использованием различных психосоматических практик. Он также уточнил, что во время сеанса клиенты остаются в одежде.

«Никто не раздевается, нет масел. Я прикасаюсь к людям в неинвазивных точках. Я не потираю руки вверх и вниз», — уточнил он.

Кроме того, в кабинете было установлено видеонаблюдение. По словам массажиста, он всегда предлагает записать сеанс на видео, чтобы клиент смог поразмышлять о своем опыте. Но актриса не согласилась на это, ссылаясь на важность конфиденциальности.

По словам Абрамовича, обвинения в сексуальных домогательствах стали для него полным шоком. Ведь актрисе так понравилась сессия, что она даже приглашала специалиста к себе домой и знакомила со своими друзьями.

«Я категорически отрицаю эти обвинения», — резюмировал он.

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