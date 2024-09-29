«До концерта нельзя»: инопланетяне запретили Кате Лель заниматься сексом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Катя Лель заявила, что инопланетяне запретили ей интим перед сольным концертом

«До концерта нельзя»: инопланетяне запретили Кате Лель заниматься сексом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица объяснила, что новые отношения помешают ей копить энергию перед выступлением.

Инопланетяне запретили Кате Лель вступать в интимные отношения до сольного концерта. Об этом певица заявила в эфире YouTube-шоу.

По словам Лель, пришельцы следят за тем, чтобы она, как спортсмен перед соревнованиями, сохраняла в себе энергию для предстоящего юбилейного шоу, а не тратила ее на любовные отношения.

«Я вам по секрету скажу: до сольного концерта ко мне даже не подпустят никого. Знаете, почему? Аккумулируют во мне энергию. Для того чтобы я не растрачивала свою энергию на любовь. Естественно, это будет переключение мгновенное моей энергии на него. Поэтому сейчас ко мне не подпускают», — сказала певица.

При этом Лель, по ее словам, чувствует себя готовой к встрече с новым избранником.

«Он уже в поле видимости! Он уже есть, я его чувствую», — призналась знаменитость.

На днях в одном из интервью певица заявила, что забрала иск против телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили, так как об этом ее попросил голос в голове. По словам Лель, голос велел ей «дать Отару шанс».

При этом ранее исполнительница хита «Мой мармеладный» наотрез отказывалась забирать иск против Кушанашвили, который назвал ее «выжившей из ума».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Отар Кушанашвили извинился перед Катей Лель.

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