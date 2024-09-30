Люди орали и просили о помощи: очевидцы ДТП под Краснодаром рассказали о случившемся

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 24 0

Очевидцы аварии под Краснодаром рассказали о том, как все произошло

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В результате происшествия 22 человека госпитализированы, из них трое детей. Водитель грузовика умер на месте.

Очевидцы аварии с участием автобуса и грузовика под Краснодаром рассказали 5-tv.ru, как все происходило.

«Автобус пошел на обгон. Навстречу — фура. Не знаю, заснул — не заснул, но авария была мгновенная», — сказал очевидец Алексей Беляков.

Другой местный житель, Кирилл Дмитров, вспомнил, как из окна автобуса, в осколки стекла и полыхающую лужу разлитого топлива, выпрыгнул ребенок.

По делу аварии с участием пассажирского автобуса СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело. Согласно информации оперштаба, в ДТП пострадал 31 человек, один человек погиб.

По предварительным данным, виновником страшной аварии стал водитель грузового автомобиля.

«Водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги „Темрюк — Краснодар-Кропоткин“, в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом, в результате чего произошло возгорание транспортных средств», — сообщает СК по Краснодарскому краю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сгоревшем под Краснодаром, находились болельщики.

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