Президент обновил состав Совета Безопасности

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета Безопасности страны. В него вошли помощник президента Алексей Дюмин, первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Также глава государства исключил из совета Владимира Якушева, которого неделю назад освободил от должности своего полпреда в Уральском федеральном округе. Напомню, Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России отмечают день воссоединения с новыми регионами. Два года назад Владимир Путин подписал международные договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С этого момента они официально вошли в состав нашей страны.

Решение практически единогласно приняли жители регионов. Люди высказали свое мнение на референдумах. Они прошли в полном соответствии с принципами международного права, закрепленными в Уставе ООН.