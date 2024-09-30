Кризис на Ближнем Востоке не сильно влияет на стоимость нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак уверен, что Россия переживет любую цену «черного золота».
Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
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Россия в состоянии пережить любые цены на нефть, даже если речь будет идти о низкой стоимости топлива в течение длительного периода. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил вице-премьер страны Александр Новак.
По его словам, только в прошлом году экономика Российской Федерации выросла больше, чем на три процента. Это выше, чем, в среднем, по всему миру, Европе или США. И это несмотря на то, что Россия снижает свою зависимость от продажи энергоресурсов, в частности — углеводорода, нефти и газа.
Не отразится на стоимости нефти и ситуация на Ближнем Востоке, так как все риски уже давно учитываются в расчетах, заявил Александр Новак.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов остается стабильной. И Россия намерена сохранить заданный уровень добычи нефти. Однако для этого необходимо вовлечение новых запасов месторождений и разработка трудноизвлекаемых залежей в нефтедобывающих регионах страны.
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