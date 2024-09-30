Умер звезда фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» Джон Эштон

|
Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Актер скончался в возрасте 76 лет.

Умер звезда фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» Джон Эштон

Фото: www.globallookpress.com/Graham Whitby Boot-Allstar-Allst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский актер Джон Эштон умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его менеджер Алан Сомерс в беседе с изданием The Hollywood Reporter.

Эштон ушел из жизни 26 сентября в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Отмечается, что непродолжительное время актер боролся с раком. У знаменитости остались две сестры и брат.

Джон Эштон родился 22 февраля 1948 года в Спрингфилде, штат Массачусетс. При этом вырос он в Коннектикуте. Эштон отучился в университете Калифорнии, где получил степень бакалавра в области театрального искусства.

За всю свою жизнь Эштон исполнил более 80 ролей в фильмах и сериалах. Среди них — «Однажды в Техасе» (2020), «Я знаю, что мое имя Стивен» (1989), «Полицейский отряд!» (1982), «Хонки-тонк шоссе» (1981), «Коломбо» (1968-2003). В том числе он сыграл сержанта Джона Таггерта в первых двух картинах «Полицейский из Беверли-Хиллз» в 1984 и 1987 годах вместе с Эдди Мерфи. Детектив в его исполнении также появился в четвертой ленте «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильма «Блэйд» Крис Кристофферсон умер на 89-м году жизни. Наибольшую славу он обрел как музыкант, причем свою первую песню в стиле кантри он написал в возрасте 11 лет. При этом Кристофферсон также стал успешным актером.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:19
«Ничем не гнушаются»: Песков о попытке ВСУ убить военкора «Известий» Кулагу
17:17
Умер звезда фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» Джон Эштон
17:02
«А захотят ли спортсмены?» — лыжников из РФ отстранили от участия в Кубке мира
16:50
Без бровей и за DJ-пультом: Глюкоза вернулась на сцену под новым псевдонимом
16:35
Путин: почти 6 тысяч домов были восстановлены в новых регионах с 2022 года
16:18
«Преодолеть подъемы иногда сложно»: польза и вред «лестничных» тренировок

Сейчас читают

«И стоим на асфальте, в лыжи обуты…»: продлено отстранение российских лыжников
Безутешное горе: под Красноярском похоронили отравившихся детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения