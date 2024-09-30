Умер звезда фильма «Блэйд» кантри-певец Крис Кристофферсон

Известный американский музыкант и актер Крис Кристофферсон умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает People со ссылкой на представителя звезды.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о том, что наш муж, отец и дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, у себя дома. Спасибо за то, что любили его все эти долгие годы», — говорится в заявлении семьи звезды.

Представитель звезды сообщил, что певец скончался тихо и мирно у себя дома в окружении родных и близких.

Наибольшую славу Крис Кристофферсон обрел как музыкант, причем свою первую песню в стиле кантри он написал в возрасте 11 лет. Это была композиция I Hate Your Ugly Face.

В юности Кристофферсон пошел служить в армию, летал на вертолете и дослужился до звания капитана, а после окончания службы осел в легендарном Нэшвилле, американском городе в штате Теннесси, который обрел славу столицы кантри в США. К слову, именно здесь расположен завод знаменитой компании Gibson, занимающейся производством гитар.

Крис Кристофферсон выпустил 18 студийных альбомов, но его талант выходил далеко за рамки музыки. Певец также стал успешным актером, сыграв в 44 картинах, включая такие фильмы как «Звезда родилась», «Пиджак», «Планета обезьян» и «Блэйд».

У легендарного кантри-певца остались жена Лиза, восемь детей и семеро внуков.

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