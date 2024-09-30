Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Раут не признал вину в суде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

CNN: обвиняемый во втором покушении на Трампа не признал вину на суде во Флориде

Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Раут не признал вину в суде

Фото: Reuters/SOCIAL MEDIA

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Мужчина отвергает все из предъявленных ему пяти статей.

Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут не признал вину на суде во Флориде. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что Рауту предъявили пять обвинений, в том числе в попытке убийства, нападении на офицера полиции и хранении огнестрельного оружия.

В ходе короткого заседания мужчина заявил, что понимает суть обвинений, но ни по одному из них не считает себя виновным.

Известно, что стрелявший в Трампа Раут хотел вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). На его странице в соцсети X нашли ряд постов, в которых он выражал поддержку киевскому режиму и пытался вербовать иностранцев для участия в конфликте на стороне ВСУ.

Подозреваемый во втором покушении на Трампа также писал, что сам готов «сражаться и умереть за Киев». Все это Раут написал в день начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Дональд Трамп подвергся очередной атаке на поле для гольфа в нескольких километрах от своего поместья в штате Флорида. Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного. Он несколько раз выстрелил в мужчину, после чего тот скрылся, а политика доставили в безопасное место.

Подозреваемый вскоре был арестован сотрудниками офиса местного шерифа на шоссе при попытке к бегству. Им оказался Райан Уэсли Раут — сторонник Демократической партии США, активно поддерживающий Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына Райана Раута, арестованного за попытку убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа, взяли под стражу по обвинению в хранении детской порнографии.

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