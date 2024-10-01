Когда все идет по накатанной: названы способы преодолеть усталость в отношениях

|
Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Психолог Медведева: преодолевать усталость в отношениях зачастую проигрышно

Когда все идет по накатанной: названы способы преодолеть усталость в отношениях

Фото: www.globallookpress.com/Mauricio Jordan de Souza Coelho

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Важно всегда открыто разговаривать со своим партнером о переживаниях.

Усталость в отношениях означает, что привычный сценарий исчерпал себя. Его необходимо изменить, в противном случае все рухнет. Как преодолеть усталость в отношениях рассказала психолог, психотерапевт Мария Медведева в беседе с изданием Газета.ру.

«Выход в такой ситуации — в открытом разговоре: чего я хочу от отношений и чего хочет партнер, разделяем ли мы цели друг друга, честное признание, что я так больше не хочу, и что мы можем сделать, чтобы это устраивало обоих», — сказала она.

В большинстве случаев, продолжила психолог, преодолевать усталость бесполезно. Дело в том, что такое ощущение испытывает один партнер, а другого в этот момент все устраивает. Последнего сложно убедить, что есть проблемы и сделать это удается часто в результате расставания. Поэтому такие кризисы лучше предотвращать.

Медведева посоветовала задать себе такие вопросы: «Чего я хочу от отношений? Что для меня обязательно, что — второстепенно? К каким отношениям я стремлюсь?» Ответы на них же следует узнать и партнера. Периодически стоит узнавать у себя и у него, все ли хорошо в отношениях. Особенно это важно делать в моменты, когда эмоции как будто исчезают, и «все идет по накатанной».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что психолог назвала пять ошибок, которые могут привести к разрыву отношений. Первые трудности возникают уже по окончании букетно-конфетного периода. Важно вовремя распознать их и устранить.

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.22
0.51 104.17
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Руины и тела погибших: Израиль наносит удары по жилым районам Ливана
11:32
Суд рассмотрит жалобу Пивоварова* по делу о нарушении закона об иноагентах
11:20
В «Русском лото» разыграют миллиард рублей
11:00
Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставлен на «Уралвагонзавод»
10:56
Мишустин заявил о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с Киргизией
10:42
«Это ничему не помогает»: жена прокомментировала госпитализацию актера Василия Ливанова

Сейчас читают

«И стоим на асфальте, в лыжи обуты…»: продлено отстранение российских лыжников
«Русского Шерлока Холмса» Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения