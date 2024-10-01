Суд рассмотрит жалобу Пивоварова* по делу о нарушении закона об иноагентах

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Пока дата заседания не назначена.

Суд рассмотрит жалобу Пивоварова* по делу о нарушении закона об иноагентах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Московский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу, поданную журналистом Алексеем Пивоваровым* по делу о нарушении деятельности иностранного агента. Об этом говорится в карточке, размещенной на портале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что Пивоваров обвиняется по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Его жалобу суд зарегистрировал 26 сентября. Пока дата судебного заседания не назначена.

В июне суд в Москве оштрафовал Алексея Пивоварова на 30 тысяч за нарушение закона об иноагентах. Еще в мае ему грозил штраф за аналогичное нарушение, на него составили уже второй протокол за распространение материалов без конкретной маркировки.

В 2022 году Пивоваров переехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), спустя время он был признан иностранным агентом из-за рекламного дохода от Google и денежного перевода от учредителей премии «Редколлегия». Также он получал тысячи долларов от немецкой вертолетной корпорации Startrade Heli.

Пивоваров не первый журналист, который распространяет на YouTube-платформе негативные в адрес России комментарии. Майкл Наки*, бывший сотрудник «Эха Москвы»** противодействует кампании по сбору средств на помощь российским военнослужащим. В данный момент он заочно приговорен к 11 годам колонии из-за фейков про российскую армию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против Ильи Варламова* могут возбудить уголовное дело. Блогер систематически не исполняет обязанности иностранного агента.

* — признан иностранным агентом на территории России

** — радиостанция заблокирована Роскомнадзором, закрыта для вещания по требованию Генпрокуратуры.

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