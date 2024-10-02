Названы самые живописные места в России для празднования свадьбы

Эксперты собрали локации с завораживающей и волшебной атмосферой, где можно не только провести торжество, но и насладиться природой.

В России есть уникальные локации и потрясающая природа, которые отлично подходят для проведения свадебного торжества. Шесть таких самых живописных мест назвал основатель агентства по организации концептуальных мероприятий TOBELOVE Agency Александр Белов в беседе с 5-tv.ru.

«Анализируя свадебные проекты последних лет, можно заметить, что для проведения торжеств все чаще выбирают места, где раньше свадьбы либо проводились редко, либо не проводились вообще», — подчеркнул он.

Санкт-Петербург

В Северной столице имеется огромный выбор локаций для проведения свадебного торжества. Эти места поражают своим архитектурным совершенством. В частности, к ним относятся Екатерининский, Константиновский и Павловский дворцы, а также Летний сад и Парк Александрия.

Калининград

В этом городе представлено уникальное сочетание классической европейской архитектуры и живописных пейзажей России. Хотя в Калининграде моря нет, но величественные дюны находятся в ближайших Светлогорске, Зеленоградске, Балтийске и Янтарном. Время поездки в одну сторону составит меньше часа, а локации станут идеальным местом для празднования свадьбы. Снимки особенной красоты с торжества получатся возле средневекового замка «Нессельбек» и Бранденбургских ворот.

Алтай

Телецкое озеро с кристально чистой водой, берег Катуни, Шавлинские озера бирюзового цвета — это лишь малая часть великолепных локаций с природными ландшафтами гор и равнин, испещренных водоемами. К тому же в этом регионе получится сделать фотографии на фоне как цветочного оля, так и заснеженных горных вершин. Также предлагается отпраздновать свадьбу на всесезонном курорте Манжерок. Он находится в 36 километрах езды от аэропорта Горно-Алтайска.

Байкал

Самое глубокое озеро на Земле доступно для проведения торжества в любое время года. Летом церемонии бракосочетания проходят на берегу, на фоне гладкой воды завораживающего Байкала. В зимний период озеро покрывается кристально чистым льдом. Эта волшебная атмосфера сделает один из самых важных дней пары более особенным.

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Домбай

В место силы Карачаево-Черкесской Республики съезжаются не только лыжники и сноубордисты, но и пары для празднования свадьбы. Здесь можно не только провести торжество, но и насладиться чистейшим воздухом Кавказа.

Владивосток

В городе и его окрестностях есть огромное количество достопримечательностей и панорамных площадок для свадебных фотосессий. Сюда же относятся Токаревский маяк или Русский мост, набережная Цесаревича, а также бухта Золотой Рок.

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