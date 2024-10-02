«Отличное пристанище для бактерий»: где в квартире находится самое грязное место

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 65 0

Дерматовенеролог Дубенко: самые загрязненные бактериями предметы — на кухне

«Отличное пристанище для бактерий»: где в квартире находится самое грязное место

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

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Врач-дерматовенеролог рассказал, на что обратить внимание при уборке дома.

Самые загрязненные бактериями предметы быта находятся на кухне. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко в беседе с Газета.ру.

По ее словам, одними из самых грязных вещей являются кухонные губки и тряпки, раковина и плита. В этом же списке — ручки шкафов, фильтры для воды и кофемашины, а также миски для животных. Чтобы защитить себя от бактерий, врач советует регулярно менять губки и обрабатывать раковину и посуду для животных дезинфицирующими средствами.

Ручки дверей, шкафов, плиты, фильтры для воды и кофе, а также переключатели и краны при уборке тоже следует промывать так же, как и остальные поверхности в доме.

«Не забывайте про внутреннюю часть холодильника, поскольку там хранится множество продуктов, в том числе и сырые, они могут подтекать, пачкать поверхности, что может стать отличным пристанищем для бактерий», — говорит специалист.

Не стоит также забывать и о разделочных досках. Из-за того, что на их поверхность попадают мясные, рыбные, овощные и фруктовые соки, они часто является довольно загрязненными даже при регулярном мытье. Дубенко советует периодически их менять.

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