Врачи в Петербурге повредили гортань вокалисту группы «Аффинаж» Калинину

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 71 0

Поранивший артиста медик уверял его, что к вечеру боль должна утихнуть, однако этого не произошло.

Фото, видео: Instagram*/em.kalinin; 5-tv.ru

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Вокалист рок-группы «Аффинаж» Михаил Калинин, более известный под псевдонимом Эм, столкнулся с повреждением гортани и потерей голоса после визита в частную клинику Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

По словам певца, 28 сентября он обратился в частную многопрофильную клинику для проведения гастроскопии. Процедура проходила под наркозом, а когда Калинин очнулся, то почувствовал боль в горле.

«Врач авторитетно заверил меня, что к вечеру боль пройдет, после чего я отправился домой. Близился вечер, боль в горле усиливалась. К ночи у меня совсем пропал голос, появился сип на выдохе и затруднилось дыхание», — рассказал вокалист.

Взволнованный Калинин обратился в другое медучреждение, где у него диагностировали отек гортани и повреждение зева.

Узнав свой диагноз, певец обратился в первую клинику с жалобой. Врачи признали, что на его горле есть повреждения, отметив, что причиной тому мог стать используемый в ходе процедуры уксус.

По словам Калинина, сейчас ему приходится принимать дорогостоящие лекарства, чтобы восстановить свой голос и горло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Тюмени врачи удалили женщине огромную щитовидную железу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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