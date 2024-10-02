Врачи в Петербурге повредили гортань вокалисту группы «Аффинаж» Калинину

Вокалист рок-группы «Аффинаж» Михаил Калинин, более известный под псевдонимом Эм, столкнулся с повреждением гортани и потерей голоса после визита в частную клинику Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

По словам певца, 28 сентября он обратился в частную многопрофильную клинику для проведения гастроскопии. Процедура проходила под наркозом, а когда Калинин очнулся, то почувствовал боль в горле.

«Врач авторитетно заверил меня, что к вечеру боль пройдет, после чего я отправился домой. Близился вечер, боль в горле усиливалась. К ночи у меня совсем пропал голос, появился сип на выдохе и затруднилось дыхание», — рассказал вокалист.

Взволнованный Калинин обратился в другое медучреждение, где у него диагностировали отек гортани и повреждение зева.

Узнав свой диагноз, певец обратился в первую клинику с жалобой. Врачи признали, что на его горле есть повреждения, отметив, что причиной тому мог стать используемый в ходе процедуры уксус.

По словам Калинина, сейчас ему приходится принимать дорогостоящие лекарства, чтобы восстановить свой голос и горло.

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