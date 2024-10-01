Душила изнутри: в Тюмени врачи удалили женщине огромную щитовидную железу

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 11 0

В Тюмени хирурги удалили душившую женщину огромную щитовидную железу

Душила изнутри: в Тюмени врачи удалили женщине огромную щитовидную железу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специалисты несколько часов боролись за жизнь пациентки.

Огромную щитовидную железу удалили хирурги женщине в Тюмени. Орган превышал норму как минимум в десять раз. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

«Опасная опухоль разрасталась внутрь, нижней частью уходила за грудину и вызывала удушье», — объяснили в депздраве.

Сообщается, что женщине было тяжело не только глотать, но и дышать. Именно поэтому она обратилась к врачам, которые провели в итоге обследования, но во время него пациентка потеряла сознание. Ее срочно отправили в реанимацию, где тюменские медики два часа оперировали женщину, стремясь удалить сложную патологию.

Хирурги первой областной клинической больницы успешно справились с задачей, не повредив трахею, пищевод и гортанные нервы. Удаленный орган весил порядка полтора килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Тюменской области врачи спасли жизнь 101-летней пенсионерки, ее экстренно привезли на скорой помощи.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
93.22
0.51 104.17
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Душила изнутри: в Тюмени врачи удалили женщине огромную щитовидную железу
19:02
Дворец стоит на ушах: принцесса Беатрис и ее супруг объявили о пополнении в семье
18:56
Названы имена погибших при крушении Ми-8 в Пакистане россиян
18:42
До 2050 года: Путин обсудил с главой Минэнерго энергетическую стратегию
18:30
«Она все знает»: Бейонсе затравили за причастность к секс-скандалу P. Diddy
18:11
«Интересная история»: Расторгуев вспомнил, как композитор Добрынин начал петь

Сейчас читают

Мужское и женское сердце: в чем различие, у кого бьется чаще и быстрее изнашивается
Проведена операция: появились подробности о состоянии актера Василия Ливанова
«Жизнь не только майский день»: судьба, успех и секреты Вячеслава Добрынина
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения