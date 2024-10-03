В Петербурге арестовали участников аферы по делу о «мертвых душах» в больнице

Эфирная новость 24 0

В Петербурге арестовали участников аферы по делу о мертвых душах в больнице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В общей сложности, фигуранты похитили из бюджета миллиард рублей.

В Петербурге получило продолжение так называемое дело о «мертвых душах». В суде арестовывали участников аферы, которые фиктивно устраивали своих знакомых и родственников в городскую больницу № 20 и получали за них зарплаты и премии
В общей сложности, фигуранты похитили из бюджета миллиард рублей.

Судя по кадрам, которые были сделаны во время обысков, врачи действительно жили не по средствам. Шикарно обставленные апартаменты, антикварная мебель, гардеробные, забитые брендовыми вещами.

В одной из квартир даже было специальное помещение для аксессуаров. Там на стене мы насчитали сумок примерно на 12 миллионов рублей. Самой же дорогой покупкой главврача городской больницы стала квартира в «Москва-Сити» с шикарным панорамным видом на столицу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге накрыли банду криптовалютчиков.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
94.51
1.15 104.45
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
2:52
В Хабаровске горит краевой музыкальный театр
2:50
В Петербурге арестовали участников аферы по делу о «мертвых душах» в больнице
2:33
Артем Жога: линия фронта находится там, где мы нужны своей Родине
2:13
Лето возвращается: москвичам рассказали о погоде на этой неделе
1:57
ВОЗ предупредила об угрозе эпидемии из-за вируса Марбург

Сейчас читают

В украинские хранилища недобрали газа
Адвокат Успенской о пропаже ее дочери Плаксиной: «Завербована спецслужбами»
Снова рискуют оказаться за решеткой: новый поворот в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения