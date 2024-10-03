Артем Жога: линия фронта находится там, где мы нужны своей Родине

Участник программы «Время героев» пообещал оправдать доверие президента РФ Владимира Путина после назначения на новую должность.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
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Участник программы «Время героев» Артем Жога, которого президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО), пообещал оправдать оказанное ему доверие. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
«Спасибо большое президенту Российской федерации Владимиру Путину за оказанное доверие и назначение меня постоянным представителем в Уральском федеральном округе. Я оправдаю это доверие. Мы — солдаты, мы будем выполнять задачи. Наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей Родине. Спасибо огромное», — выразил благодарность Жога.
Артем Жога прежде возглавлял парламент Донецкой Народной Республики (ДНР). Также он является выпускником программы «Время героев», специализированной на подготовке высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей их работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин анонсировал новые назначения для участников программы «Время героев».
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