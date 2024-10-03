До двух миллионов: какие изменения могут внести в кредитные каникулы

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В РФ могут разрешить брать кредитные каникулы на более крупные займы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Предположительно, лимиты возрастут уже в текущем году.

Россиянам хотят разрешить оформлять кредитные каникулы на более крупные займы. Как пишут «Известия», в правительстве как раз сейчас обсуждают конкретные цифры.

По мнению экспертов, лимиты для потребкредитов и кредитных карт надо увеличить как минимум на сто тысяч. Сейчас они составляют 450 тысяч рублей и 150 соответственно. Что касается автокредитов, то там порог предлагают повысить сразу с полутора до двух с лишним миллионов.

Все это нужно, чтобы расширить категорию людей, претендующих на отсрочку по выплатам. В Центробанке идею тоже поддержали. Не исключено, что лимиты могут поднять уже в этом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сервисы рассрочки в России теперь будут обязаны предупреждать граждан о всех нюансах услуги, в том числе о полной стоимости и возможности ее изменения.

Владимир Путин утвердил сегодня ряд поручений, которые были озвучены на совещании по экономическим вопросам. Нововведения коснутся и выдачи потребительских кредитов под залог машины.

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