Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ

Экономический форум в будущем году должен пройти с 18 по 21 июня.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава РФ Владимир Путин назначил заместителя главы Администрации президента РФ Максима Орешкина председателем оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликован на официальном портале правовых актов.
«Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума, образованного Указ Президента РФ от 22 января 2008 года № 65 „Об организационном комитете по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума“ <…> Орешкина М. С.», — сообщается в тексте документа.
ПМЭФ-2024 прошел в Северной столице с 5 по 8 июня. Участие в нем прияли более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсудили, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
В будущем году ПМЭФ должен пройти с 18 по 21 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие задачи Путин поставил на ПМЭФ.
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