Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Экономический форум в будущем году должен пройти с 18 по 21 июня.

Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава РФ Владимир Путин назначил заместителя главы Администрации президента РФ Максима Орешкина председателем оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума, образованного Указ Президента РФ от 22 января 2008 года № 65 „Об организационном комитете по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума“ <…> Орешкина М. С.», — сообщается в тексте документа.

ПМЭФ-2024 прошел в Северной столице с 5 по 8 июня. Участие в нем прияли более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсудили, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

В будущем году ПМЭФ должен пройти с 18 по 21 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие задачи Путин поставил на ПМЭФ.

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
94.51
1.15 104.45
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
Золотов поздравил сотрудников и ветеранов ОМОНа с профессиональным праздником
15:15
Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ
14:58
Думают лишь об этом: как девушкам распознать извращенца при знакомстве
14:40
Приложение «Радар. НФ» для отслеживания украинских дронов удалили из GooglePlay
14:29
Все в порядке? Названо место, где может находиться пропавшая дочь Успенской
14:12
Украинские боевики пытались пять раз прорваться через границу в Курской области

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Исчезновение с «политическим окрасом»: куда пропала дочь певицы Любови Успенской
Служить Родине: какие должности получили участники программы «Время героев»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения