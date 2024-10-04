Игнорировать нельзя: почему по утрам темнеет в глазах и кружится голова

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Терапевт Тимощенко: головокружение по утрам может сигнализировать об опухоли

Игнорировать нельзя: почему по утрам темнеет в глазах и кружится голова

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

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Если вы сталкиваетесь с такой проблемой, то это повод обратиться к врачу.

Причина потемнения в глазах при резкой перемене положения тела, в том числе при подъеме по утрам, зачастую возникает из-за сосудистой дисфункции. Как рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко это называется ортостатическая гипотензия.

«В глаза темнеет при артериальной гипотонии на фоне приема некоторых препаратов, на фоне обезвоживания или в период беременности. При синдроме постуральной ортостатический тахикардии, часто развивающейся у молодых пациентов и сопровождающейся высокой частотой сердечных сокращений при резкой перемене положения тела, при подъеме», — объяснила терапевт.

Также причинами головокружения и потемнения в глазах могут стать возрастные изменения контроля артериального давления. Особенно, если человек принимает препараты для его снижения. Подобные проблемы возникают при анемии любой этиологии, включая железодефицитную, отметила эксперт.

Ортостатическая гипотензия также может наблюдаться при вегетативной дисфункции или вегетососудистой дистонии, особенно у подростков. В этот список можно отнести и постпрандиальную гипотонию, заболевания нервной системы, в том числе опухоль, сердечную недостаточность, аритмию, надпочечниковую недостаточность.

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