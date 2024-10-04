Заслуженную артистку РФ Инну Выходцеву госпитализировали из Дома ветеранов сцены

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 42 0

Голосом Инны Николаевны говорила актриса Софи Лорен.

Заслуженную артистку РФ Инну Выходцеву госпитализировали из Дома ветеранов сцены

Фото: Кадр из к/ф «Ландыш серебристый-2», реж. Тигран Кеосаян, 2004 г.

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Знаменитую советскую и российскую актрису театра и кино Инну Выходцеву экстренно госпитализировали, предположительно, с инсультом в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, 90-летнюю заслуженную артистку России забрали из Дома ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной 29 сентября. Там Инна Выходцева жила последние несколько лет. Сейчас звезду отвезли в клиническую больницу имени И. В. Давыдовского.

В Доме ветеранов пока никак не прокомментировали эту информацию.

Актриса получила всенародную известность благодаря таким художественным фильмам, как «Служебный роман» Эльдара Рязанова и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. В проектах звезда сыграла сотрудницу статистического центра Вику Яхонтову и режиссера телевидения.

Кроме того, работала Инна Николаевна актрисой дубляжа — ее голосом говорили такие артистки, как Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале и многие другие.

С 1957 года по 2019-й Выходцева служила в Театре-студии киноактера, а с 2019-го состояла в труппе Центра театра кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Служебного романа» Инна Выходцева госпитализирована в Москве.

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