В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 64 0

Песков: на день рождения Путина не запланировано никаких праздничных мероприятий

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Никаких праздничных мероприятий на этот день у президента не запланировано.

В свой день рождения глава РФ Владимир Путин проведет ряд рабочих встреч, а вечером к нему прибудут главы стран СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

Он также отметил, что никаких праздничных мероприятий на этот день не запланировано. Вечером у Путина состоится встреча, на которую приглашены главы Содружества Независимы Государств (СНГ). Само заседание пройдет на следующей неделе. Песков уточнил, что информация об этом появится позже.

Владимир Путин отмечает свой день рождения 7 октября. В этом году ему исполнится 72 года. Интересно, что в прошлом году он не только получал подарки, но и дарил их. Так, 7 октября 2023 года президент исполнил мечту школьницы из Пскова, подарив ей собаку породы Акита.

Ранее 5-tv.ru сообщал о самых необычных подарках, которые дарили Путину на день рождения. Однажды ему преподнесли сосуд с водой, возраст которой доходил до 30 миллионов лет.

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