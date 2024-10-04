Без страха и ради людей: в России отмечают День работников уголовного розыска

Эти сотрудники выходят на след и ловят самых опасных преступников, в том числе — криминальных авторитетов и маньяков.

С чувством страха они как будто не знакомы, а вот их опасаются все — от мелких мошенников до самых жестоких маньяков. Завтра в России отмечают День работников уголовного розыска.

В преддверии праздника корреспонденты «Известий» пообщались с ветеранами следствия и узнали ранее неизвестные подробности задержаний опаснейших в истории нашей страны преступников, в том числе серийных маньяков. Подробности рассказал Артем Яковенко.

Они — стреляют, допрашивают и даже взрывают. Перед оперативниками открываются все двери.

На кадрах — пресеченная сходка криминальных авторитетов. Самые влиятельные представители криминального мира после встречи с сотрудниками уголовного розыска уткнулись лицом в грязный асфальт.

Такие сборища криминальные авторитеты в последнее время уже не проводят. Боятся разоблачения. Но еще 30 лет назад, когда ветеран легендарного МУРа Виктор Коньков был на боевом посту, оперативники срывали подобные сходки едва ли не каждую неделю. Преступлений было так много, что не спали по нескольку суток подряд.

«Не было у нас таких средств связи. Не было такого технического обеспечения. Что у нас было: руки, ноги, голова. Больше ничего. Как говорят, опера ноги кормят. Ну и язык. Поговорить, разговорить и получить информацию», — вспоминает председатель Совета ветеранов МУРа, полковник МВД в отставке Виктор Коньков.

Даже с таким арсеналом мастера умудрялись ловить преступников всех мастей — от мелких жуликов до серьезных бандитов. Коньков, например, лично участвовал в поимке Александра Пичушкина, больше известного под прозвищем «битцевский маньяк».

«Первые 44 жертвы он сбрасывал в люк, вот в этот, который коллекторный считался. Обнаглел, конечно, в своих преступных действиях и начал убивать уже в открытую. То есть не сбрасывал в люки, а просто оставлял трупы на открытой местности. Где убивал — там и оставлял», — рассказывает полковник МВД в отставке Александр Судаков.

Александр Судаков входил в группу захвата, которая задержала душегуба. На совести Пичушкина оказалась смерть 53 человек. Убивал преимущественно знакомых. В основном, использовал молоток. Причем бил с хирургической точностью, всегда в одно и то же место.

В музее Московского уголовного розыска до сих пор хранится письмо «битцевского маньяка». Преступник написал послание будущей жертве, однако осуществить задуманное так и не успел.

«Он спокойно себя вел. Вообще никак не проявил. Вдруг ни с того ни сего сказал: „Да, это я“ и начал давать расклад по всем преступлениям. Память у него была настолько исключительная, здравая, что он мельчайшие подробности описывал каждого убиенного им человека», — говорит Судаков.

Точно такая же хорошая память оказалась у другого маньяка — «ангарского». Михаил Попков, будучи сотрудником милиции, подрабатывал таксистом. Подбирал на улице одиноких женщин, насиловал, а потом зверски убивал.

«Перед тем, как подойти к задержанию Попкова, была проделана колоссальная работа. Я пришел работать в эту группу в 2002 году, а задерживать его мы вылетели в 2012 году в июне», — рассказывает майор МВД в отставке Артем Дубынин.

Попков безнаказанно орудовал больше 18 лет. Его причастность к убийствам установили с помощью генетических экспертиз. Когда решили задержать, выяснилось, что он едет на поезде во Владивосток. Брать серийного убийцу отправили группу опытных оперативников. Артем Дубынин вместе с коллегами перекрыл выходы из вагона.

«Когда мы к нему подошли, сотрудники СОБРа надели на него наручники. Я сел напротив него. Он ехал в плацкартном вагоне, сказал, что он задержан по подозрению в совершении преступлений. Спросил: „Знает ли каких?“. Он просто кивнул головой», — вспоминает Дубынин.

На счету маньяка на сегодняшний день 86 убийств. Изверга уже трижды приговаривали к пожизненным срокам, и это, кажется еще не финал.

Тем временем, у оперативников работы хватает. Чуть ли не каждый день приходится встречаться лицом к лицу с опасными преступниками. Поэтому сотрудники уголовного розыска уделяют особое внимание спорту, особенно боксу и борьбе.

Работу существенно облегчают современное технологии, благодаря которым установить личности и местоположение подозреваемых можно за считанные минуты. Неизменным остается одно.

«Самое лучшее — когда действительно помогаешь людям. Видишь, что люди довольны результатом, что ты раскрыл преступление. Когда после этого, после нескольких ночей и всего этого домой возвращаешься, а там тебя ждут, там тебе рады», — говорит Коньков.