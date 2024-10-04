Бортников: устроивших теракт в «Крокусе» завербовали члены «Вилаят Хорасан»*

Трагедия произошла в марте этого года — тогда погибли 145 человек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» завербовали члены террористической группировки «Вилаят Хорасан»* — это афганское крыло «Исламского государства»*. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-участниц СНГ.
«Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами „Вилаят Хорасан“ и целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через Интернет, физически находясь в Афганистане», — указал Бортников.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. К выходу на сцену за кулисами готовились музыканты группы «Пикник», зрители занимали свои места в зале. За несколько минут до начала представления в здание ворвались боевики с оружием и открыли огонь по людям. Стреляли без разбора в каждого, кто не успел найти укрытие, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел.
Погибли 145 человек, ранения разной степени тяжести получили 551.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало со сбитым террористами из «Крокуса» мальчиком.
* — организации признаны террористическими и запрещены в России
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