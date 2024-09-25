«Предстоит операция»: что стало со сбитым террористами из «Крокуса» мальчиком

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 145 0

Сбитый террористами из «Крокуса» мальчик вернулся к тренировкам по хоккею

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В этом году Илья Толпыкин пошел в третий класс.

Школьник Илья Толпыкин, которого террористы из «Крокус Сити Холла» сбили на машине, уже восстановился после травмы и продолжает заниматься спортом. Об этом мать Ильи Ольга Толпыкина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Сейчас его допустили до спорта, но у нас впереди еще предстоит операция. Нам надо будет вытащить стержень из ноги, который ему вставили, чтобы она срослась ровно и аккуратно», — уточнила женщина.

По словам матери, следующая операция должна состояться уже в конце октября.

«До тренировок его уже допустили, он уже восстановился. В школу пошли, в третий класс. Ведем обычный образ жизни», — заключила Толыпкина.

Илья занимается в хоккейной секции академии хоккея «Олимпийская деревня — 80». 22 марта школьник и его семья успели эвакуироваться из захваченного «Крокуса», однако убегающие террористы сбили мальчика на машине.

Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости, а также закрытый перелом левой бедренной кости и ключицы. К счастью, здоровье молодого спортсмена удалось успешно восстановить.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник». За считанные минуты до начала концерта боевики с автоматами ворвались в здание и открыли огонь по невинным людям. Террористы расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продавшие террористам машину знали о теракте в «Крокусе».

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