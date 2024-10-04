«Одно из опасных заболеваний»: кто нуждается в прививке от лихорадки Марбург

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Эпидемиолог Покровский: лихорадка Марбург страшна при контакте с кровью больных

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; РИА Новостия/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможном распространении вируса, вспышку которого зафиксировали в Африке.

Лихорадка Марбург опасна, в первую очередь, для тех, кто контактирует с кровью зараженных, то есть для персонала медицинских учреждений. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-эпидемиолог Вадим Покровский, комментируя сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Восточной Африке.

«Мы сейчас наблюдаем, что несколько больных попали в больницы, и от них заразился персонал. Это происходит потому, что вирус не передается воздушно-капельным путем. Поэтому быстро он не распространяется, а заражаются им только те, кто контактировал с кровью и другими выделениями больных», — отметил эксперт.

Он напомнил, что лихорадка Марбург — не новое заболевание. О ней узнали 60 лет назад, когда в одноименном немецком городе заболели десять сотрудников лаборатории, ставившей опыты на обезьянах. У всех наблюдались признаки лихорадки и тяжелое течение болезни. Также была обнаружена плохая свертываемость крови, из-за чего заболевание отнесли к геморрагическим.

Впоследствии выяснилось, что среди тех, кто ухаживал за первыми заразившимися и подхватил от них вирус, почти никто не умер. Это позволило предположить, что вирус ослабевает, когда начинает распространяться среди людей. Видимо, по этой причине за 60 лет не было ни одной крупной вспышки лихорадки Марбург, указал Покровский. По его словам, наблюдались лишь отдельные случаи заболевания и лабораторные заражения.

«Поскольку это заболевание рассматривали, как одно из опасных, его изучали во многих странах, и это иногда приводило к лабораторным заражениям. Но крупных вспышек, как лихорадка Эбола, никогда не было. Поэтому большого потенциала распространения этой болезни нет», — подчеркнул эпидемиолог.

По мнению Покровского, беспокойство ВОЗ по поводу лихорадки Марбург имеет, скорее, предупредительный характер, поскольку до Европы даже лихорадка Эбола никогда не доходила, несмотря на то, что она более заразная. Поэтому особенно волноваться насчет вспышки заболевания не стоит, считает эксперт.

Что касается вакцин и других лекарств от лихорадки Марбург, то они, по словам Покровского, существуют только в экспериментальных образцах. При этом в прививках от вируса нуждаются лишь те, кто контактирует с больными, то есть медицинский персонал.

«Никаких предпосылок для вакцинации всего населения нет. Слишком ограниченные пути передачи этого вируса, поэтому о массовом распространении речь не идет», — заключил Покровский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре в восточноафриканской Руанде произошла вспышка лихорадки Марбург. ВОЗ опасается, что вирус может распространиться и в соседних странах — Демократической Республике Конго (ДРК), Танзании и Уганде.

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