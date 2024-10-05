Четверо детей отравились неизвестным веществом в Саратовской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 31 0

Проводится проверка по факту происшествия.

Четверо детей отравились неизвестным веществом в Саратовской области

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Четверо несовершеннолетних отравились неизвестным веществом в Вольске Саратовской области. Об этом стало известно из Telegram-канала ГУ МВД России по Саратовской области.

Детей с признаками отравления госпитализировали в местную больницу. О причинах произошедшего они не смогли рассказать.

Источник 5-tv.ru рассказал, что все четверо болели ОРВИ и, предварительно, получили препараты для лечения от знакомой, на которую их оставила мать. Через сутки ребята почувствовали тошноту.

«Сотрудники полиции сразу выехали на место происшествия и начали проверку. Предварительно установлено, что несовершеннолетние почувствовали недомогание, находясь в жилом помещении, и была вызвана скорая помощь», — написали в Telegram-канале Прокуратуры Саратовской области.

Правоохранительные органы устанавливают все детали обстоятельства. Вольская межрайонная прокуратура контролирует ситуацию.

Источник также отметил, что троих пострадавших уже выписали из больницы домой. Четвертого, самого младшего ребенка, решили оставить под контролем врачей еще на некоторое время.

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