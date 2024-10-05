«Счастлив, что не забрали»: воспитанник детдома в Алма-Ате рассказал о рэпере P. Diddy

Подозреваемый в жутких вещах, в том числе насилии американский артист приезжал за ребенком в Казахстан в 2011 году.

Рахим Рушанов, бывший воспитанник второго детского дома в Алма-Ате, куда приезжал скандально известный рэпер Шон Комбс (P. Diddy), счастлив, что артисту не удалось усыновить его. Об этом молодой человек рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Сегодня магната американской индустрии развлечений, популярного продюсера и менеджера американских знаменитостей уличают в ужасных злодеяниях. Мужчина, по версии следствия, в течение многих лет промышлял торговлей людьми. Кроме того, исполнитель обвиняется в рэкете, неоднократном сексуальном насилии и организации «белых» вечеринок Freak-Offs — «режиссированных оргий».

Никто и не думал, что музыкант окажется замешан в подобной скандальной и омерзительной истории — везде артиста принимали с радушием и восторгом. Так, в далеком 2011 году американский рэпер посетил Казахстан. Там исполнитель отправился в детский дом № 2 города Алма-Аты.

Мужчина навестил воспитанников, а больше всего ему «приглянулся» 13-летний Рахим Рушанов, которого приставили сопровождать Комбса. Ребята были искренне рады приезду заграничной звезды, но больше всего был счастлив наш собеседник — юноше сообщили, что музыкант намеревается усыновить его.

Как поделился Рахим, он по-детски мечтал о прекрасном будущем и уже было хотел задуматься о карьере певца, только вот авантюра не задалась. Дело в том, что P. Diddy, по словам Рушанова, хотел забрать лишь его одного, в то время как мальчик находился в детдоме с сестрами.

Сперва молодой человек очень расстроился. Сегодня, разумеется, наш собеседник ни о чем не жалеет.

«Хорошо, что меня не забрали. Потому что мало ли, что произошло бы. Береженого Бог бережет. В данный момент я счастлив, что меня не забрали. На тот момент я был очень расстроен, потому что для меня тогда это была возможность», — подчеркнул 27-летний Рахим.

Теперь, узнав о жуткой истории, в которую попал Комбс, Рушанов благодарит судьбу за то, что остался в Казахстане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер P.Diddy хотел усыновить мальчика из Казахстана.