Рэпер P.Diddy хотел усыновить мальчика из Казахстана: «То погладит, то по спинке побьет»

Что остановило американскую звезду от такого серьезного шага?

Рэпер Шон Джон Комбс, более известный под псевдонимом P.Diddy, 13 лет назад усыновить мальчика из казахского детского дома в Алма-Ате, где он был в 2011 году. В интервью «Известиям» тот самый ребенок Рахим Рушанов рассказал, почему он так и не обрел семью в лице знаменитости и не уехал в другую страну.

Мужчине уже 27 лет. Он рассказал, что в детский дом попал в шестилетнем возрасте. Когда приезжал рэпер в гости, ему было 13 лет. Именно Рахиму доверили проводить экскурсию американской звезде по детскому дому.

«Сначала провели экскурсию, показали комнаты, территорию, спортзал. После этого мы пошли в актовый зал, был концерт, который шел около часа. После этого он раздавал автографы. Он постоянно держал меня за руку — для меня это тогда выглядело как похвала. То он меня погладит, то по спинке побьет», — признался Рушанов.

Мальчику было сложно понять речь рэпера, так как он не знал английский язык. Единственное, что Рушанову перевели — это желание артиста забрать его из детского дома. На тот момент мальчик был очень удивлен и невероятно счастлив. Но чуда для него не случилось.

«Тогда было счастьем услышать такое. Но в конце концов сложилось так, что меня не получилось усыновить, потому что, как мне сказали, он хотел забрать только меня, а у меня были сестры еще в детдоме», — рассказал Рушанов.

К слову, эту, казалось бы, трогательную историю затмила другая неприятная. В 2023 году певица Кассандра Вентура обвинила рэпера в насилии и избиении. Полиции тогда даже удалось обнаружить архивные кадры, на которых совершен момент преступления. На них певец в коридоре отеля сначала повалил тогда еще возлюбленную, дальше стал избивать ногами, а после схватил за толстовку и поволок.

Артист тогда покаялся. Конфликт с коллегой удалось урегулировать без суда. Но вскоре появились и другие девушки, которые обвинили рэпера в насилии и домогательствах. Все это знаменитость уже отрицал.

Две недели назад его задержали. По предположениям правоохранителей, артист являлся частью организации, занимающейся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, принудительным трудом, похищениями людей и другими преступлениями.

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