Сергей Собянин: станция «Потапово» разгрузила «Новомосковскую» на 30%

За месяц работы станцией «Потапово» Сокольнической линии метро воспользовались более 400 тысяч пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Она улучшила транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова. Теперь жители этих районов могут экономить в пути до 40 минут ежедневно», — написал мэр Москвы.

Помимо этого, благодаря открытию станции «Потапово» стало на 30 процентов свободнее на соседней станции Сокольнической линии — «Новомосковской».

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» на Кольцевой линии. Ожидается, что новая станция существенно сократит время в пути до спорткомплекса «Олимпийский». Ее строительство займет около пяти лет и будет вестись фактически вручную из-за плотной городской застройки.