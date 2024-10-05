Сергей Собянин: станция «Потапово» разгрузила «Новомосковскую» на 30%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Ровно месяц назад, 5 сентября, на Сокольнической линии метро была открыта долгожданная станция.

Сергей Собянин: станция «Потапово» разгрузила «Новомосковскую» на 30%

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

За месяц работы станцией «Потапово» Сокольнической линии метро воспользовались более 400 тысяч пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Она улучшила транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова. Теперь жители этих районов могут экономить в пути до 40 минут ежедневно», — написал мэр Москвы.

Помимо этого, благодаря открытию станции «Потапово» стало на 30 процентов свободнее на соседней станции Сокольнической линии — «Новомосковской».

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» на Кольцевой линии. Ожидается, что новая станция существенно сократит время в пути до спорткомплекса «Олимпийский». Ее строительство займет около пяти лет и будет вестись фактически вручную из-за плотной городской застройки.

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