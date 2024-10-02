Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» на Кольцевой линии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Ожидается, что новая станция существенно сократит время в пути до спорткомплекса «Олимпийский».

Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» на Кольцевой линии

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

На Кольцевой линии метро строят новую, 13-ю станцию. Она получит название «Достоевская», ее строительство займет около пяти лет и будет вестись фактически вручную из-за плотной городской застройки.

«Спустя 70 лет строим новую станцию на Кольцевой линии. „Достоевская“ будет размещена между „Проспектом Мира“ и „Новослободской“ и даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию. С ее открытием тысячи пассажиров смогут выбирать более удобные варианты поездок. Разгрузятся станции „Проспект Мира“, „Курская“ и „Чкаловская“», — написал Сергей Собянин в своем блоге.

Для работы Кольцевой линии во время строительства станции «Достоевская» возведут обходные тоннели. Рядом расположится блок технических помещений и тягово-понизительная подстанция.

Путь к вестибюлю № 2 будет проходить через траволаторный коридор. Таким образом, «Достоевская» Кольцевой линии станет первой станцией Московского метрополитена с такими устройствами в переходе.

Ожидается, что новая станция существенно сократит время в пути до спорткомплекса «Олимпийский». Кроме того, она создаст возможность дополнительной пересадки с Люблинско-Дмитровской на Кольцевую линию.

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Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» на Кольцевой линии

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