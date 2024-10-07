Божья кара или статья УК: чем грозит изготовление бриллиантов из праха усопшего

Мода на «мемориальные» украшения проникла в Россию и набирает обороты.

Изготовление бриллиантов из праха умершего близкого человека — такая услуга набирает популярность у россиян. При этом мнения о подобном обращении с человеческими останками в обществе разделились: одни считают это кощунством, другие — нетрадиционным, но вполне допустимым способом увековечивания памяти об усопшем. Что думают об этом известные эксперты из области уголовного права, оккультизма и психологии, выяснил 5-tv.ru.

Незаконно или неэтично?

Представители юридического сообщества ранее уже высказались на тему законности изготовления драгоценностей из праха покойных. Так, юрист Алла Георгиева считает, что эти действия можно расценить как надругательство над телом умершего, за которое его родственники будут нести уголовную ответственность вплоть до нескольких лет лишения свободы.

В интервью телеканалу «Москва 24» юрист подчеркнула, что нельзя производить украшения из праха умершего человека, если он не давал такого разрешения при жизни. При этом волеизъявление должно быть юридически оформлено.

В свою очередь вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько считает, что доказать факт надругательства над телом усопшего в любом случае будет крайне сложно. Он отметил, что 244-я статья Уголовного кодекса РФ очень четко формулирует признаки подобного деяния, и подогнать под них изготовление из праха бриллиантов практически невозможно.

«Это может быть расчленение, снятие одежды и драгоценностей, совершение насильственных действий сексуального характера или еще какие-то действия, которые явно не соответствуют нормам и принципам морали и преступны. То есть изготовление из праха бриллиантов явно не подпадает под „классическое“ понимание надругательства над телом умершего», — пояснил Завалько в комментарии 5-tv.ru.

Он добавил, что преступления по 244-й статье совершаются с прямым умыслом: человек должен осознавать, что он действует противоправно, причиняет своим поступком моральные страдания родственникам усопшего и бросает вызов обществу.

«Здесь же любой родственник будет говорить о том, что выбрал именно такой способ сохранения памяти об усопшем, потому что, например, не может держать дома урну с прахом, но зато может хранить бриллиант. И хочет всегда носить его с собой в связи с тем, что не в силах пережить утрату. Доказать факт того, что у него был прямой умысел на совершение противоправных действий в отношении останков умершего, будет практически невозможно», — заявил адвокат.

Завалько указал и на то, что судебной практики по подобным делам в России на сегодня не сформировано, в связи с чем говорить об уголовной ответственности за изготовление бриллиантов из праха усопшего преждевременно.

По мнению юриста, речь в данном случае может идти разве что о нарушении общепринятых этических норм, а также традиций, в том числе религиозных, обращения с прахом умершего.

От 100 тысяч за карат

Сама технология превращения праха умерших в бриллианты была запатентована в США еще в 1999 году. В России же она лишь сравнительно недавно появилась в перечне услуг ритуальных организаций.

На сайте одной из них так называемый «мемориальный» бриллиант из праха рекламируется, как нестандартный способ увековечить память о потерянных близких людях.

Поясняется, что камень представляет собой искусственный алмаз, выращенный из праха умершего человека под воздействием высокого давления и огромных температур. В результате последующей огранки из него получается настоящий бриллиант, который может быть украшен гравировкой и инкрустирован в кольцо, браслет, ожерелье и прочие ювелирные украшения.

Также отмечается, что для изготовления одного бриллианта весом около четырех карат требуется 300-500 граммов праха, а из праха одного человека можно произвести до 50 бриллиантов.

Изготовить драгоценный камень из праха покойного в Москве будет стоить 100 тысяч рублей за один карат (0,2 грамма). Бриллиант весом менее карата обойдется в 70 тысяч. При этом цена на «мемориальные» алмазы в Европе может доходить до 15 тысяч евро за 0,5-1 карат.

Ритуал черной магии

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

Если юристы пока не могут однозначно оценить последствия изготовления бриллиантов из праха покойника, то эксперт в оккультных науках Андрей Харрис высказался категорически против подобных украшений.

«Все мы знаем простой закон о том, что жизнь и смерть существуют по разные стороны реки. Это два разных берега. Метафорический образ старца, который перевозит душу через реку в мир мертвых, возник не просто так: туда нет хода живым. Об этом говорили древние. Поэтому носить на себе прах умершего человека или изделие, которое изготовлено из его частицы, категорически запрещено», — заявил экстрасенс в беседе с 5-tv.ru.

По словам Харриса, ношение на себе праха покойного — это один из ритуалов черной магии, когда человек привязывает умершего к себе и к физическому миру. И если хоть одна незначительная частица умершего не упокоена в землю или не кремирована, а постоянно используется и живет материальной жизнью, то формируется очень сильная привязка, предупредил экстрасенс.

«Естественно, вы начинаете питать его (умершего — Прим. ред.) душу своей душой. Это чревато различными психическим расстройствами и физическими заболеваниями. Поначалу будет просто болеть голова, а потом могут и вовсе поставить страшный диагноз. Ведь если вы делитесь своей жизненной энергией, значит, укорачиваете свой век на земле. Поэтому никогда этого не делайте», — призвал Харрис.

Кроме того, добавил экстрасенс, нося на себе вещь с прахом покойного, человек не просто формирует привязку для души умершего, но и открывает своеобразный портал в тонкий мир. Через него в наш мир могут с легкостью проникнуть различные полтергейсты, призраки и сущности с нижних астральных этажей. Они заселят пространство вокруг человека, будучи не всегда дружелюбно настроенными к нему.

«Такие сущности могут и вовсе завладеть вашей душой, и вы можете стать одержимым. Поэтому лучше хранить память о близком вам человеке именно в памяти, а ему позволить идти дальше своей дорогой. Лучше просто лишний раз вспомнить и помолиться. От этого всем будет хорошо», — заключил Харрис.

Чужой энергетический «багаж»

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

В свою очередь психолог Александра Миллер назвала драгоценный камень с прахом покойного энергетическим «багажом», который человек вставляет в украшение и «таскает» везде с собой. По мнению эксперта, это по меньшей мере странно, хотя никакой угрозы с точки зрения психологии не представляет.

«Если говорить о психологии, то как ты относишься к тому или иному предмету, или ситуации, такой посыл и будет. Все заключается в нашем настрое. Поэтому даже с точки зрения людей, которые идут гадать или обращаются к экстрасенсам, какой настрой им там дают, по такому вектору они и двигаются. Поэтому если человек вставляет себе в украшение прах усопшего и думает, что это принесет ему какое-то благо, ну и хорошо», — отметила Миллер.

При этом она обратила внимание, что многие женщины избегают даже процедуры наращивания волос, потому что неизвестно, кто их до этого носил, и какая энергия в них накоплена. Любой предмет, подчеркнула психолог, на генетическом уровне несет в себе какую-то информацию, а тут речь идет о прахе человека.

Также Миллер задалась вопросом, что будет, если человек лишится украшения с прахом близкого человека, ведь многие считают подобные вещи амулетами и придают им огромное ритуальное значение.

«Представляете — потерять такую вещь. То есть ты не похоронил прах близкого человека, а таскаешь его в каком-то кольце или подвеске. И вот ты его потерял или у тебя его украли — подумали, что это простой бриллиант, а не твой двоюродный дедушка. Соответственно, это будет невосполнимая потеря, потому что ты не знаешь, какая будет судьба у этого предмета», — заключила психолог.

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