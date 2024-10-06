ВС РФ поразили базу горючего ВСУ и инфраструктуру аэродрома Староконстантинов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

В Минобороны рассказали об успехах российской армии за сутки.

ВС РФ поразили базу горючего ВСУ и инфраструктуру аэродрома Староконстантинов

Фото: www.globallookpress.com/Eyad Al Baba

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Вооруженные силы РФ нанесли поражение аэродрому в Хмельницкой области и базе горючего в Одессе. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.

Удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Также удалось поразить пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), скопления живой силы и военной техники боевиков в 137 районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

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