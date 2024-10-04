«Система поставки боевиков»: как НАТО толкает Украину на террористические действия
Бортников: НАТО толкает Украину к террористическим действиям в Курской области
Фото, видео: Reuters/VALENTYN OGIRENKO; 5-tv.ru
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ВСУ не могут добиться успеха в зоне спецоперации, поэтому используют преступные методы.
Именно НАТО толкает Киев к террористическим действиям в Курской области, так как ВСУ не удается решить поставленные задачи в зоне спецоперации. Об этом сегодня заявил глава ФСБ Александр Бортников. Он участвует в заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ, которое проходит в Астане.
Как отметил Бортников, в тренировочных центрах и лагерях альянса готовят боевиков и наемников.
«О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков говорит численность так называемого „Интернационального легиона“ территориальной обороны Украины, которая 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства. Особо представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики», — отметил Бортников
Украинские боевики напали на Курскую область утром 6 августа. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам приграничного региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО).
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ пять раз пытались прорваться через российскую границу в Курской области.
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