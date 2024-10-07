Участники СВО и знаменитости поздравили Владимира Путина с днем рождения

Бойцы специальной военной операции, а также знаменитые артисты и спортсмены — участники «Команды Путина» — поздравили президента России с днем рождения. Теплые слова главе государства передал «Народный фронт».

Военнослужащие 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады ордена Суворова пожелали лидеру страны здоровья и долголетия. Солдаты отметили, что благодаря президенту флаг нашего Отечества, герб и все его традиции еще долгие века будут объединять народы России.

«Спасибо вам, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что полностью посвятили себя нашей Родине. Мы гордимся и вдохновляемся Вами! Благодаря Вашей мудрой политике Россия процветает и стабильно развивается. Мы гордимся Россией и нашим президентом!» — подчеркнул участник СВО.

Солдат с позывным «Ясный» от имени крымских бойцов запорожского направления пообещал, что защитники Отечества обязательно сделают все необходимое для Родины, а военнослужащий с позывным «Никитич» искренне поблагодарил Путина за все улучшения в государстве.

Трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева отметила, что за те годы, во время которых Владимир Владимирович является лидером страны, повсеместно были достигнуты колоссальные результаты по всем направлениям.

«Мы благодарим Вас, что под Вашим руководством наша страна стала лучшей державой мира. Мы все являемся Вашей командой — командой Путина. Народный фронт — все для России. Спасибо Вам, что Вы являетесь нашим лидером. Крепкого Вам здоровья и много сил!» — сказала спортсменка.

Знаменитый актер кино и телевидения, режиссер Иван Охлобыстин пожелал президенту возможности отдохнуть, понимая, как тяжело будучи публичным человеком постоянно находиться в окружении людей. А депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов отметил, что Россией руководит великий политический деятель, которому сегодня нет равных во всем мире.

«Долгих лет жизни в здравии! Самых честных и верных друзей и коллег рядом. Я желаю Вам, чтобы Вы, открывая глаза каждый день, понимали, что за Вами стоит простой народ, который на Вас уповает, который Вам безусловно верит», — также поздравила Владимира Путина актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Кроме того, лидера страны поблагодарили народная артистка РФ Надежда Бабкина и певец и композитор Алексей Поддубный. Знаменитости подчеркнули, что простой народ верит в своего президента и глубоко доверяет ему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что итальянские активисты поздравили Владимира Путина с днем рождения.