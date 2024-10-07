В Кабардино-Балкарии экс-медсестра похитила лекарства на 8,5 млн рублей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

МВД: в Кабардино-Балкарии экс-медсестра похитила лекарства на 8,5 млн рублей

В Кабардино-Балкарии экс-медсестра похитила лекарства на 8,5 млн рублей

Фото: 5-tv.ru

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Бывшая сотрудница больницы делала это несколько лет подряд.

Бывшая работница больницы похитила для знакомых лекарства на 8,5 миллиона рублей из медицинского учреждения в столице Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В дальнейшем женщина похитила медицинские препараты, которые, с ее слов, она отдала знакомым», — подчеркнули в ведомстве.

По данным МВД, 55-летняя женщина получала лекарства незаконным способом несколько лет — с января 2021 по август 2023 года. Правоохранители указали, что экс-сотрудница больницы вносила в документы недостоверные сведения и получала под отчет лекарства для пациентов.

Похищенные ею лекарства предназначались для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведомство оценило ущерб больнице в более чем 8,5 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело против женщины. Сообщается, что расследование по факту присвоения и растраты в особо крупном размере еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в больнице Петербурга работали «мертвые души».

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В Кабардино-Балкарии экс-медсестра похитила лекарства на 8,5 млн рублей

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