В Кабардино-Балкарии экс-медсестра похитила лекарства на 8,5 млн рублей

Бывшая сотрудница больницы делала это несколько лет подряд.

Бывшая работница больницы похитила для знакомых лекарства на 8,5 миллиона рублей из медицинского учреждения в столице Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В дальнейшем женщина похитила медицинские препараты, которые, с ее слов, она отдала знакомым», — подчеркнули в ведомстве.

По данным МВД, 55-летняя женщина получала лекарства незаконным способом несколько лет — с января 2021 по август 2023 года. Правоохранители указали, что экс-сотрудница больницы вносила в документы недостоверные сведения и получала под отчет лекарства для пациентов.

Похищенные ею лекарства предназначались для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведомство оценило ущерб больнице в более чем 8,5 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело против женщины. Сообщается, что расследование по факту присвоения и растраты в особо крупном размере еще продолжается.

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