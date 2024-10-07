«Магнит для теток 40 плюс»: дочь Киркорова жестко ответила на критику в сети

Девочка не стесняется делиться провокационными видео и может постоять за себя в случае необходимости.

Юная дочка знаменитого певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория смело ответила хейтерам. На слова наследницы народного артиста России обратило внимание издание 7Дней.ru.

Накануне 12-дочка Киркорова в личном блоге поделилась шутливым видео — девочка выложила ролик, связанный со скандалом вокруг вечеринок американского рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy. Проказница посмеялась над папой и предположила, что ее отец мог заглядывать на мероприятия к зарубежному артисту.

Некоторые подписчики Аллы-Виктории не оценили «прикол», но и она в ответ молчать не стала. Девочка не побоялась ответить комментаторам, показав, что может постоять за себя.

«А почему мои видео стали магнитом для теток 40 плюс, которые пишут про „не ту дверь“? Что пропустила в этой жизни?» — жестко ответила девочка на негативные сообщения.

Алла-Виктория любит делиться различными провокационными видео, а может и похулиганить в своей частной дубайской школе, куда ее пристроил любимый папа.

К слову, Киркоров совсем не ругает свою драгоценную наследницу за плохое поведение. Главное, чтобы девочка наигралась в детстве, считает он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, то дочь Киркорова намекнула на его участие в «белых» вечеринках P. Diddy.