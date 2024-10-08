«Не имею права»: почему Натали отменила только один концерт после смерти мужа

Супруг артистки ушел из жизни летом 2023 года.

Певица Натали в интервью для NEWS.ru рассказала, почему отменила только один концерт после смерти мужа — продюсера Александра Рудина, и как прошел ее первый выход на сцену после трагедии.

«За все время отменила только один концерт — тот, который проходил в день похорон. По остальным посчитала, что не имею права подводить организаторов выступлений, поскольку были давние договоренности. Я всегда работаю по приглашению, концертный директор у меня один и тот же с 1998 года», — объяснила Натали.

Наталья Рудина также добавила, что во время первого выступления голосового спазма не произошло, все прошло хорошо.

«Для зрителей, полагаю, ничего не изменилось на концертах. Те же песни, то же настроение», — подчеркнула Рудина.

Летом 2023 года муж и, по совместительству, продюсер артистки умер. Долгое время подробности инцидента не разглашались, однако журналисты выяснили, что мужчина боролся с депрессией, но в итоге не справился с навалившимися на него проблемами.

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