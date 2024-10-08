В России намерены ужесточить правила пользования питбайками

Без малого 300 аварий с участием питбайков произошло в российских регионах с начала года. Семь человек погибли. Одна из последних трагедий на днях произошла в Пермском крае. Там 14-летний подросток за рулем мини-мотоцикла на высокой скорости сбил пешехода и сам получил смертельные травмы.

Пугающая статистика заставила законодателей задуматься об ужесточении ответственности за использование питбайка. Ведь по закону он является всего лишь спортивным инвентарем, а значит на обычных городских дорогах ему точно — не место. В этом убедился корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

На улице об этих гонщиках, они же питбайкеры, узнают по характерному реву моторов.

Молодые экстремалы выезжают на дорогу, исполняя всевозможные трюки. Очень часто эффектные виражи заканчиваются не лучшим образом.

Андрей из Санкт-Петербурга стал участником ДТП с питбайком. Тринадцатилетний подросток не справился с управлением и на всей скорости влетел в его внедорожник.

«Приближаясь к перекрестку по главной дороге, я не ждал, что что-то может случиться. В итоге подростки с левой стороны между стоящими в пробке машинами встречными выехали. Ну, соответственно, мы столкнулись! Увидел это в последний момент…» — говорит участник ДТП Андрей.

Водителю мотоцикла повезло — отделался ушибами, а вот его 14-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней тяжести. Это при том, что мальчишка, в принципе, не имел права выезжать на трассу.

«Он для этого не приспособлен. Там кроссовая резина. Резина для бездорожья. Она не работает на асфальте. На этом мотоцикле нет стоп-сигналов, поворотников, нет зеркал. Нет того, что необходимо для езды по дороге», — отмечает Сергей Миндин, управляющий директор мотопарка «Вельяминово».

На асфальте он неуправляем и опасен, как для водителя, так и для пешеходов. В отличие от мотоцикла, такая техника не проходит обязательную сертификацию для езды по дорогам и не имеет ПТС.

«Права на питбайк, конечно же, не нужны, потому что эта мототехника считается спортивным инвентарем», — напоминает Сергей Коротких, председатель комиссии по мини-мотокроссу Мотоциклетной федерации России.

Вроде клюшки хоккеиста или мяча у футболиста. Купить кроссовый мотоцикл или питбайк сегодня можно в любом салоне мототехники, рынке и даже маркетплейсе и не нужно ставить на учет.

Спортивный инвентарь — удобная формулировка, благодаря которой за руль может сесть практически любой. Питбайк — достаточно легкий, поэтому с его управлением справляются даже подростки.

По пересеченной местности и асфальту он может набрать скорость до 100 километров в час. А вот по дорогам общего пользования на нем ездить запрещено. Штраф — до пяти тысяч рублей, но это, если только поймают…

Громкие звуки из выхлопной трубы — еще одна распространенная претензия к таким мотоциклистам. Эти ребята из Сергиева Посада собираются на окраине города. Считают себя любителями, но уровень — вполне профессиональный.

«Мы как раз-таки под вечер собираемся, чтобы меньше было машин, чтобы проехать можно было аккуратно. Выбрали боле-менее площадочку, потому что в городе вообще нет никаких площадок. Хоть что-то! Вроде людям не мешаем, никто не жалуется, не слышно нас», — обращает внимание владелец питбайка Александр.

Претензии к питбайкерами примерно такие же, как ранее к самокатчикам. В этот летний сезон ДТП с их участием стало явно меньше, чем в предыдущие. Шеринговые компании установили номера на каждую модель, а за нарушения начали выписывать крупные штрафы. Схожая судьба, по мнению экспертов, ждет и мини-мотоциклы.

«Это будет, вероятнее всего, приравниваться, как к самокатам, потому что на них не выдается водительское удостоверение. Может быть, какая-то ответственность будет более серьезная, потому что у них и скорость другая, и вес другой, и, соответственно, причинение ущерба», — объясняет Елена Шуваева, автоэксперт.

Только в этом году в России зарегистрировано почти три сотни ДТП с участием питбайкеров. Семь человек погибли, 278 — пострадали. В основном, несовершеннолетние, которые вместо подготовленного полигона решили с ветерком промчаться по городским улицам.