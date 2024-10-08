В России свой профессиональный праздник отмечают бойцы СОБР

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Группы быстрого реагирования постоянно оттачивают свои навыки на тренировочных полигонах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На боевых постах сегодня, 8 октября, несмотря на свой профессиональный праздник, находятся и группы быстрого реагирования.

32 года назад, в рядах Росгвардии появились отряды специального назначения СОБР. Бойцы решают сложнейшие задачи — это и борьба с экстремизмом, и противодействие бандформированиям, и освобождение заложников. Они работают в самых жарких точках, в том числе выполняют особые поручения в зоне спецоперации.

Высокими наградами отмечены 4,5 тысячи сотрудников СОБР. Почти 40 из них — герои России. Спецподразделения укомплектованы самыми современными видами оружия и техники. Осваивают их — в ходе постоянных тренировок в учебных центрах Росгвардии.

Сотрудников и ветеранов СОБР с профессиональным праздником поздравил директор ведомства. Виктор Золотов отметил самоотверженность и стойкость каждого бойца., поблагодарил за безупречную службу, верность присяге и профессиональному долгу.

Ранее 5-tv.ru писал, как глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках «Елки желаний».

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В России свой профессиональный праздник отмечают бойцы СОБР

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