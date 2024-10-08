Бородина заговорила о свадьбе с Сердюковым: «Задумываемся»

Телеведущая раскрыла, что обязательно пригласит на торжество группу «Руки Вверх!»

Телеведущая Ксения Бородина собирается пригласить на свою свадьбу с Николаем Сердюковым группу «Руки Вверх!». Об этом она рассказала 5-tv.ru на премьере одноименного фильма, снятого по мотивам биографии основателя и солиста коллектива Сергея Жукова.

На мероприятие телеведущая пришла вместе со своим возлюбленным. Окружающие сразу заметили, как сияют ее глаза. Бородина не стала скрывать, что такое настроение у нее появилось благодаря любви в ее жизни. Она также отметила, если у нее будет свадьба, то обязательно пригласит Жукова.

«Ни одна свадьба в нашей жизни не проходила без Сергея. Потому что это традиция», — засмеялась Бородина.

Телеведущая — ярая поклонница группы «Руки Вверх!» с самой юности. Она напомнила, что ни одна дискотека не проходила без песен коллектива. А каждая девушка мечтает о той чистой и искренней любви, о которой поется в хитах.

Стоит отметить, что на первой свадьбе Ксении Бородиной с ее бывшем мужем Курбаном Омаровым выступал Сергей Жуков. С солистом группы Ксения поддерживает теплые и дружеские отношения.

О том, что у телеведущей будет свадьба с ее новым бойфрендом, уверены многие. Это как раз подтвердил и Сердюков, но о том, сделал ли он предложение — не уточнил.

«Конечно задумываемся. Обязательно», — улыбнулся Николай.

Когда будет самое ожидаемое торжество в жизни пары, телеведущая не стала раскрывать, но пообещала, что обо всем расскажет.

«Мы вам всем сообщим, не переживайте. Вы что-то торопитесь вперед нас», — сказала Бородина.

К слову, отношения Бородиной и Сердюкова закрутились на съемках реалити-шоу. По данным СМИ, новый избранник зарабатывает в 30 раз меньше телеведущей и не имеет собственной недвижимости. Ксению тут же высмеяли, мол, диплом психолога она получила, но так и не научилась разбираться в мужчинах. Сама знаменитость утверждает, что ее избранник неплохо зарабатывает.

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