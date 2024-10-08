Холера, лихорадка, чума: Роспотребнадзор предупредил о новом потенциале распространения инфекций

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

Попова: инфекции приобретают новый потенциал распространения в современном мире

Холера, лихорадка, чума: Роспотребнадзор предупредил о новом потенциале распространения инфекций

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Странам важно сотрудничать в области мониторинга болезней.

Ряд инфекционных болезней приобретает новый потенциал распространения в современном мире на нехарактерных для них территориях. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она выступила на межгосударственной научно-практической конференции государств-членов СНГ «Актуальные вопросы санитарной охраны территории и снижения рисков распространения чумы и других опасных инфекционных болезней» в Иркутске.

«Под влиянием ряда природных, социальных и техногенных факторов, нарастающего антропогенного воздействия на функционирование паразитарных систем активно изменяются характер и проявление эпидемического процесса многих инфекционных болезней», — сказала Попова.

Она подчеркнула важность сотрудничества стран в области мониторинга и профилактики таких болезней, как холера, сибирская язва, лихорадки Денге и Зика. По словам Поповой, чума по-прежнему является одной из угроз, которая способна стать причиной ЧС санитарно-экономического характера международного масштаба.

COVID не отступает

Коронавирусная инфекция продолжает атаковать человечество. Причем сама болезнь продолжает мутировать. Так, весной в России выявили один из новых вариантов коронавируса FLiRT. Симптоматика схожа с той, что наблюдается при «омикроне»: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что вариант FLiRT не представляет большей опасности, чем другие разновидности коронавируса.

Также появилась и другая разновидность коронавируса ХЕС. Это комбинация более ранних подштаммов «Омикрона» FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. В сентябре первых пациентов выявили и в России. В частности, ими оказались жители Ростовской области и Уфы.

Вирус проявляется аналогично предыдущим подвидам коронавируса — лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, но он лучше обходит иммунную систему и быстрее заражает организм человека. Однако он все еще реагирует на существующие вакцины, поэтому защитой может стать прививка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вирусе Марбург, способном распространяться через одежду. В Руанде уже выявили 26 случаев заболевания, включая восемь смертельных.

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